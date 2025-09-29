אירוע מזעזע: נער תלה גור חתולים, הרג אותו - ונעצר

נער בן 14 נעצר היום (שני) לאחר שנודע כי תלה גור חתולים בבית שאן. הוא יובא לדיון בהארכת מעצרו בבית משפט השלום בטבריה.

תחילה, התקבל דיווח במשטרה אודות איתור פגר של גור חתולים שנתלה בבית שאן. כאשר שוטרי המחוז הצפוני הגיעו למקום, הם פתחו בחקירה שהובילה לבסוף למעצר הנער.

דוברות המשטרה

כזכור, זהו מקרה נוסף של התעללות קשה בבעלי חיים, לאחר שבסוף החודש שעבר תועד תושב אור יהודה בן 50 מתעלל ומטיח את הכלב שבבעלותו בתוך המעלית - תוך אלימות קשה.

הוא נלכד בזכות ערנות של שוטר ימ"ר ממחוז תל אביב ששהה באותה עת בחופשה ומנע פגיעה נוספת בבעל החיים חסר הישע. בעת שהמתין לצוות השוטרים, לקח את הכלב מסוג פודל טוי וטיפל בו עד הגעת הווטרינר. לאחר שנעצר הבעלים המתעלל, הוגש נגדו כתב אישום.