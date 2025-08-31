פרשת מיה שם: חוקר טס למיאמי - המפיק המרכזי מסר עדות

מומלצים -

פרשת האונס שבה מתלוננת שורדת השבי מייה שם ממשיכה להסתעף: בסוף השבוע האחרון טס חוקר ממחוז תל אביב למיאמי, שם נגבתה עדות מהמפיק שנחשב לדמות משמעותית בחקירה - כך נודע היום (ראשון) ל-i24NEWS. זאת לאחר שזמן קצר אחרי האירוע עזב את ישראל והתקשו לגבות ממנו עדות.

לפי גורם המעורה בפרטים, העדות שנמסרה אינה מוסיפה מידע מהותי לחקירה: "עדותו של המפיק לא תרמה או קידמה את החקירה". החומרים הועברו לפרקליטות להמשך בחינה.

שם עצמה התייחסה לאחרונה בריאיון ל־i24NEWS לקשיים שהיא מתמודדת איתם מאז האירוע: "יש לי חורים בזיכרון, קשה להסביר עד כמה קשה להרגיש ככה ולהיות מטושטשת. הגוף שלי מרגיש שעברתי משהו אבל זה לא מתחבר לי למודע", אמרה. לדבריה, היא בחרה לחשוף את עצמה כדי לחזק נפגעות נוספות: "אני הנפגעת פה, ומקווה שהקול שלי ייתן כוח גם לנשים אחרות לקום ולדבר".

עורכות דינה של שם, אפרת נחמני-בר ושרון זגגי-פנחס, מסרה אז: "סם האונס נועד לנטרל את יכולת הבחירה וההתנגדות של הקורבן. במקרים כאלה יש חובה מוגברת לאסוף כל ראיה נסיבתית כדי להרכיב את התמונה המלאה".

המאמן החשוד, באמצעות עורך דינו ששי גז, דחה מכל וכל את הטענות: "מרשי לא פגע במתלוננת ולא עשה לה דבר. העובדה שהוא משוחרר ללא תנאים מלמדת כי המשטרה יודעת שהוא חף מפשע".