דקה אחרי דקה: כך גנבים מחופשים לחיילים שדדו זהב בכפר פלסטיני

כתב אישום חמור הוגש היום (ראשון) נגד שבעה תושבי חורה שבפזורה הבדואית, בגין מעורבותם בשוד חנות התכשיטים בכפר הפלסטיני דהריה שבדרום הר חברון בחודש שעבר. חברי החולייה, בשנות ה-20 לחייהם, ביצעו את השוד בזמן שהתחזו לחיילי צה"ל מסתערבים.

לפי האישום, שהגישה פרקליטות מחוז דרום, לאחר תכנון מפורט והצטיידות ברובה M16, אקדח, רובי איירסופט, מדים דמויי מדי צה"ל וציוד נוסף, יצאו הנאשמים בבוקר האירוע בשיירה של רכבים מאזור הדרום לכיוון הר חברון דרך מעבר מיתר, עד שהגיעו לאזור היישוב הישראלי כרמל.

שם התלבשו במדים, עלו בצומת מיתרים על רכב מסחרי מסוג סוואנה ויצאו לדהריה, שם עצרו בכניסה לחנות התכשיטים והחלו לצעוק לעבר עובדי החנות שהם פעילי חמאס וצריך לחלט להם את תכולת החנות.

אז שדדו תחת איומי נשק תוך שימוש באלימות קשה כלפי עובדי החנות ארבעה ק"ג זהב, 100 אלף שקלים, 10 אלף דינר ירדני, 1,000 דולר ואת ה-DVR ומפתחות הכספת. בהמשך חטפו את המוכר לרכב תחת איומי נשק כשהוא כפות, והשליכו אותו במהלך הנסיעה. אחד מהפלסטינים שהותקפו על ידם פתח במרדף רכוב בעקבותיהם, אולם חלק מהנאשמים פתחו בירי לעברו ולעבר גלגלי הרכב.

השוד כמעט והושלם, אולם בדרכם חזרה למוקד ההתארגנות באזור היישוב כרמל, נתפסו בידי שוטרי מחוז ש"י ומג"ב איו"ש יחד עם אנשי הביטחון המסכל של הרשות הפלסטינית ואפילו אזרח ישראלי שתפס את אחד מהם. כלל הנאשמים שמרו על שתיקה במהלך החקירה עד לסיומה, חלקם בעלי עבר פלילי בעבירות רכוש ונשק.