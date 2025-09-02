רצח רודף רצח: שני גברים נורו למוות בלוד ובנצרת

מומלצים -

רצח רודף רצח: גבר תושב הרצליה נורה היום (שלישי) למוות בשכונת נווה ירק בלוד. בהמשך, חמישה חשודים במעורבות נעצרו. הקורבן שהה סמוך למתחם החמולות והיה צפוי להתחיל לרצות מאסר של שש שנים בגין ייבוא סמים.

חקירת המקרה הוטלה על היחידה המרכזית של מחוז מרכז, והמשטרה ממשיכה באיסוף ראיות וממצאים מהזירה, לצד גיבוש תמונת מודיעין ופעילות מבצעית מותאמת.

חובש מד"א מני ג'סואן סיפר: "הפצוע שכב ברחוב כשהוא מחוסר הכרה עם סימני פציעה חודרת. הענקנו לו טיפול רפואי וביצענו פעולות החייאה מאומצות במקביל לטיפול בפצעיו ופינינו אותו במצב אנוש לבית החולים".

באירוע נוסף, גבר כבן 30 נורה למוות בנצרת. כוחות משטרה הגיעו למקום והחלו בסריקות לאיתור חשודים. חקירה נפתחה, הרקע פלילי.

חובש בכיר במד"א עלא אלדין בשיר סיפר: "כשהגענו לזירת האירוע ראינו גבר כבן 30 יושב ברכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק ונשימה. לאחר ביצוע בדיקות רפואיות גילינו כי הפציעה שלו הייתה קטלנית ונאלצנו לקבוע את מותו".

בטייבה, נורה צעיר כבן 25 ונפצע בינוני-קשה. צוותים של מד"א פינו לקבלת טיפול בבית החולים.

חובש רפואת חירום מהדי אזברגה סיפר: "הפצוע היה ברחוב ובהכרה עם פציעות חודרות בגופו וסבל מדימום. ביצענו פעולות רפואיות בשטח על מנת לייצב את מצבו ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו יציב".