התחזה לאיש שב"כ וחדר לאזורים מסווגים בנתב"ג | פרסום ראשון

פרסום ראשון: גבר בשנות ה-40 לחייו בעל עבר עשיר פלילי נעצר בחשד שבשבועות האחרונים התחזה לאיש שירות הביטחון הכללי באמצעות תעודה מזויפת. הוא גם הצליח לחדור לאזורים מסווגים באזור נמל התעופה בן גוריון. אם זה לא מספיק, הוא גם פנה לבקרי הגבולות ואפילו תישאל אנשים נוסעים כאילו היה איש ביטחון.

בחיפוש שערכו השוטרים ברכב שבו השתמש, מתברר מדובר ברכב של חבר יחידת כוננות, נמצאו תעודות מזויפות נוספות, מה שמעלה את החשד שהייתה לו כוונה להשתמש בהן גם למטרות הונאה נוספות. נתפס גם אקדח, אומנם מפלסטיק, אבל גם אלו דברים שנבדקים כעת.

מה שעוד יותר מוזר בסיפור הזה - בשלב מסוים הוא פשוט מחליט לייצג את עצמו בדיונים שמתנהלים בבית המשפט. בחקירה שלו הוא בין היתר טוען שמדובר בתעודה שהוא פשוט מצא בטרמינל, רצה להעביר אותה לאיש כוחות ביטחון, ושהוא הגיע לשם כי חבר שלו חזר מחו"ל והוא רק רצה להחזיר לו את הרכב. איך לומר, לא ממש תואם את הממצאים שיש בידי המשטרה.

גורם בחקירה אמר ל-i24NEWS שמדובר בפרשה מורכבת מאוד, ייתכן שיש אפילו מעורבים נוספים, והעבירות, כך לפי בית המשפט, עד כדי כך חמורות שהם אפילו המליצו לשקול להעביר את התיק לחקירת שב"כ, או לכל הפחות לערב את שירות הביטחון הכללי בחקירה הזאת.

