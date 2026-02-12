"תכין כסף או שתתפוצץ": תושב נצרת מואשם שסחט בעל עסק

כתב אישום הוגש היום (חמישי) נגד תושב נצרת שניסה לסחוט דמי פרוטקשן מבעל עסק. מפרטי החקירה עולה כי הנאשם התקשר לעסק ודרש תשלום של 50 אלף שקלים, תוך שאיים לפוצץ את המקום אם לא יעבירו לו את התשלום. "אם לא תכינו את הכסף עד יום שני, אתם והעסק תתפוצצו באוויר", אמר.

המקרה אירע בתאריך 23 בינואר 2026, כשבעל עסק בצפון התלונן במשטרה שקיבל שיחת טלפון מאדם שעיוות את קולו, דרש תשלום ואיים עליו. עוד הוסיף כי המאיים אמר לו שאם יבחר לשלם, הוא ידאג שאיש לא יתקרב אליו או יפגע בו.

בתחילה חשב הקורבן שמדובר במעשה קונדס אך לאחר שקיבל שיחה נוספת כמה שעות לאחר מכן בשעות הלילה עם דרישות זהות, החליט לפנות למשטרה, שפתחה בחקירה.

בתוך מספר ימים הצליחו השוטרים להגיע לזהותו של הנאשם, תושב נצרת בן 21 ולעצור אותו. מעצרו של הנאשם הוארך מעת לעת בבית המשפט ועם סיום שלב החקירה, הגישה פרקליטות מחוז צפון כתב אישום לצד בקשה למעצר עד לתום ההליכים המשפטיים בבית משפט השלום בנוף הגליל-נצרת באמצעות עו"ד רועי אלפסי.