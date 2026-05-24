זינוק בהברחות - צניחה בסיכולים: ראש דסק הפלילים לי עייש פרסמה הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי כי חוות דעת שהוגשה במסגרת במסגרת פרשת הברחות הנשק שנחשפה היום, מצביעה על שינוי דרמטי בהיקף ההברחות דרך גבולות ירדן ומצרים - בעיקר מאז כניסת הרחפנים לזירה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

לפי חוות הדעת שהגיע לידי i24NEWS - בצה"ל מודים כי מדי יום, מזוהים עשרות רחפנים שחוצים לישראל מירדן וממצרים - ורובם כלל אינם מסוכלים.

מהנתונים שהגיעו לידי i24NEWS עולה, כי בשנת 2020 נתפסו רק כלי נשק בודדים שהוברחו לישראל. ב-2021 כבר מדובר היה בעשרות כלי נשק, וב-2023 המספר זינק לכ-200 כלי נשק שנתפסו.

שנת 2024 מוגדרת במערכת הביטחון כשנת השיא, השנה שבה החלו ההברחות הנרחבות באמצעות רחפנים. באותה שנה נתפסו יותר מ-300 אקדחים שהוברחו לישראל.

השנה, 2026, נתפסו קצת יותר מ-100 כלי נשק בלבד (80 אקדחים ונשק ארוך מירדן, 36 נשקים ארוכים ממצרים). במערכת הביטחון מבהירים שלא מדובר בהכרח בירידה בהברחות אלא בקושי הולך וגובר לסכל אותן.

לצד זאת, נחשף מחירון הברחות הנשק בפרשה:

16 אקדחי גלוק: 35 אלף שקלים עבור ההעברה

שני אקדחים: 40 אלף שקלים

עשרה ק"ג חשיש: 25 אלף שקלים

שני רובים מסוג M16 - עשרים אלף שקלים

מקלע מא"ג: 85-90 אלף שקלים

מקלע מא"ג תקול: 13 אלף שקלים

4,000 כדורי מא"ג: נקנו ב-8,000 שקלים, נמכרו ב-15 אלף שקלים