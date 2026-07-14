המשטרה עצרה הערב (שלישי) את העבריין יוסי מוסלי, ממשפחת הפשע מוסלי, בחשד למעורבות במקרי השלכת הרימונים והירי לעבר סניפי רשת ג'פניקה בימים האחרונים. המעצר של מוסלי מגיע במסגרת פעילות נרחבת אליה יצאה המשטרה בעקבות ההסלמה בסכסוך בין משפחות הפשע מוסלי וג'רושי.

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הלילה אירעו שלושה ניסיונות פגיעה בסניפי ג'פניקה ברחבי הארץ, בהם שתי השלכות רימונים לעבר סניפים בנתניה ועפולה, וירי לעבר סניף בהרצליה. האירועים הללו הסתיימו ללא נפגעים, ועם נזק לרכוש בלבד.

בתיעודים מלפנות בוקר שהגיעו לידי i24NEWS ניתן לראות רימון מושלך לעבר בניין בו מתגוררת דמות המזוהה עם משפחת מוסלי בראשון לציון. תיעוד נוסף שהגיע ל-i24NEWS מראה פיצוץ רימון בסניף ג'פניקה ברעננה.

על פי החשד, ניסיונות הפגיעה בסניפי ג'פניקה מגיעים על רקע הסכסוך בין משפחות הפשע ג'רושי ומוסלי. במסגרת ההסלמה בין המשפחות הושלכו בשבוע האחרון לא פחות מ-13 רימונים באזור תל אביב והמרכז. בין היעדים גם ארבעה סניפים שונים של רשת ג’פניקה, לצד ניסיונות הצתה וירי של שני סניפים אחרים.

השיחה שהציתה את הסכסוך

במרכז ההסלמה בסכסוך בין משפחות מוסלי וג'רושי עומדת שיחת טלפון שהתקיימה לפני שבוע, כך חשפה הערב ראש דסק הפלילים, לי עייש, במהדורה המרכזית של i24NEWS. גורם המעורה בפרטים מסר כי ברקע הדברים עומד גורם עברייני שחזר לארץ אחרי שנתיים בחו"ל.

במסגרת ההבנות שנרקמו סביב חזרתו הועברו 100 מיליון שקלים, אלא שבמשפחת ג'רושי היו משוכנעים שמדובר בסכום של 4 מיליון שקלים בלבד. בעקבות אי ההבנה התקיימה השיחה בין שתי משפחות הפשע, בה במשפחת ג'רושי דרשו לקבל תשובות, והרוחות התלהטו. השיחה הסתיימה כשנאמר לג'רושי שגם "4 מיליון זה יותר מדי" - מה שלהערכת הגורם הצית את ההסלמה בין שתי המשפחות.