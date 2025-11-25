החשד הנוסף נגד ראש להב 433: פעל לקידום קרוב משפחה

הפרשה השנייה בה חשוד ראש להב 433 ניצב מני בנימין, היא כי פעל לכאורה לקידום של קרוב משפחתו ביחידה עליה מפקד - כך דיווחנו הערב (שלישי).

אורי קורב, עורך דינו של ניצב בנימין, מסר כי "ראש להב שיתף פעולה באופן מלא מהרגע הראשון וממשיך כך גם היום. קידומו של הקצין נעשה כדין, בהתאם להמלצתו ובחירתו לתפקיד על ידי מפקדו הישיר החדש". עוד נכתב כי ראש להב "ששוחרר שבוע שעבר בתום חקירתו ללא תנאים, ביקש לצאת לחופשה בת שבוע כדי לאפשר לדברים להתנהל במהירות ובאופן תקין, ואנו מאמינים שהחקירה תסתיים בימים הקרובים".

כזכור, נחקר לפני כשבוע ראש להב 433 במחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) על האירוע הנוסף, בו לפי החשד פעל בניגוד עניינים מול אדם נוסף, עמו היה מצוי לכאורה בניגוד עניינים. למחרת החקירה, הודיעה המשטרה כי לבקשתו, ייצא ניצב בנימין לחופשה בת שבוע.

בחקירה הקודמת של מפקד להב 433, שיתף ניצב בנימין פעולה באופן מלא, ובמהלכה הכחיש בתוקף כי פעל מתוך מניע אישי במקרה המיוחס לו, ושמעורבתו הייתה מתוקף תפקידו בלבד.

כזכור, על פי החשד התערב ראש להב 433 בנושא בו היה מצוי בניגוד עניינים, מבלי שדיווח על כך ואף פעל, בדרכים שונות, להשפיע על אופן הטיפול בנושא במסגרת יחידתו. התיק נחקר על ידי צוות חשיפה במח"ש. הוא עוכב לחקירה הראשונית, כאשר לא היה ביחידה, ונחקר במשך שבע שעות, ולאחר מכן שוחרר לביתו בתנאים מגבילים.