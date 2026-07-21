איש עסקים מהמרכז חשוד: העלים מיליונים שהרוויח אצל "עבריין הפונזי"

בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו התיר היום (שלישי) לפרסם את שמו של יצחק לונדנר, איש עסקים מרעננה, העומד במוקד חקירה של רשות המסים. לונדנר חשוד כי לא דיווח על הכנסות של כחמישה מיליון שקלים מריביות שקיבל בגין השקעות לכאורה שביצע אצל איש העסקים מייק בן-ארי, אשר הורשע בעבר באחת מהונאות הפונזי הגדולות בתולדות המדינה.

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מהחקירה עולה חשד כי לונדנר השקיע בקרן של מייק בן ארי וקיבל בשנים 2017 עד 2020 הכנסות מריביות בסכום מצטבר של כ-5 מיליון שקלים, מבלי שדיווח עליהן לרשויות המס ומבלי שההשקעה הוזכרה בהצהרת ההון שהגיש.

הסכום התקבל בחלקו בהעברות בנקאיות ובחלקו בצורת תשלום שהועבר לצדדים שלישיים, על חשבון תשלומים שלונדנר היה אמור להעביר לצדדים השלישיים בגין רכישת ובניית ביתו ברעננה ורכישת רכבו, פעולות המהוות עבירה על חוק איסור הלבנת הון.

במסגרת החקירה נערכו חיפושים בביתו של החשוד באוקטובר 2025, ולאחריהם הובא החשוד לדיון בבית משפט השלום בתל-אביב בשחרורו בתנאים מגבילים. בית משפט השלום הורה על צו איסור פרסום על שמו.

בתחילת יולי 2026 דחה בית משפט השלום את בקשת החשוד להאריך את תוקף צו איסור הפרסום. בין היתר ציינה כבוד השופטת רוית פלג בר-דיין כי מאז ההחלטה על איסור פרסום שמו של החשוד התגבשה תשתית ראייתית לא מבוטלת וקיים חשד סביר לביצוע עבירות מס והלבנת הון, וכי החשוד לא הוכיח כי ייגרם לו נזק חמור כתוצאה מהפרסום.

החשוד ערער לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו ולפני שבוע, בתום דיון שהתקיים בעניין, החליט למחוק את הערעור. בעקבות מחיקת הערעור הורה בית המשפט המחוזי כי צו איסור הפרסום על שמו של החשוד יוסר תוך שבוע מיום הדיון.