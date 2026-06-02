"תגיעו, יש פה אנשים מתים": העדויות החדשות מרצח מירב ואנונו

במהדורה המרכזית פרסמנו אמש (שני) תיעוד חדש של ליאור ואנונו, החשוד ברצח אשתו מירב ובניסיון רצח של בנה בן ה-9, בזירת הרצח. העדויות כוללות את השיחה של החשוד עם מוקד מד"א וכן את חילופי הדברים בינו לבין השוטרים בזירת האירוע.

בעדויות שנחשפו נשמע ליאור ואנונו אומר בשיחה עם מוקד מד"א: "יש פה אנשים שמתו, תגיעו מהר". בהקלטה נשמע מוקדן מד"א שואל את ואנונו "מי זה האנשים שמתנו? מי מת?", וליאור משיב לו "מירב, היא מחוסרת הכרה". אב המשפחה גם נשמע אומר "הוא במצב קשה, אנוש" בהתייחס לבנה של אשתו.

בנוסף לשיחה עם מד"א, נחשפו תיעודים מהזירה ברגעים שלאחר הרצח שצולמו במצלמת גוף של שוטר שהגיע למקום. בתיעוד נראה ואנונו מקבל את פניו של שוטר בזירת האירוע ומציג את עצמו: "אני הבעל, ליאור".

גורמים שהיו מעורבים בחקירה סיפרו כי מוקדני מד"א לא הבינו מהדיווח שנמסר על ידי הרוצח עצמו, שהצוותים עומדים להגיע לזירת רצח קשה והנחו אותו לבצע החייאה. רפ"ק מרים חנונה, חוקרת בימ"ר נגב, סיפרה: "מאוד קשה להבין שמישהי נפצעה או מישהו נפצע. זה נשמע כאילו מישהו התמוטט ומת. כשמגיעים הפראמדיקים למקום, הם מזהים את הקורבן בעצם מוטלת על הרצפה בחדר השינה עם פצעי דקירה וללא הכרה, והם רואים סימן ממש של שובל מריחה של דם מחדר השינה לכיוון האמבטיה".

על פי כתב האישום, בחדר האמבטיה שהה בנה של הנרצחת מנישואיה הראשונים, כשהוא מחכה לעזרה לאחר שנפצע קשה. על פי כתב האישום, הילד התעורר משנתו, ניגש לחדר השינה של ההורים, שם אמר לו ואנונו: "היום אתם מתים". צוותי מד"א ושוטרים שהוזעקו למקום הבחינו בוואנונו כשהוא מדליק נרות זיכרון לזכר הקורבנות, כשעוד היה סבור שגרם למותו של הבן.

רפ"ק חנונה סיפרה על העדות שנתן הילד: "הוא רואה שמה את החשוד דוקר את הקורבן בחזה. ואז הדבר הבא שהוא מתאר בעצם זה שהחשוד גורר אותו מהרגליים לחדר האמבטיה, ושם הוא דוקר אותו בצוואר ובפלג גוף עליון. הוא מתאר גם שהוא ניסה להטביע אותו. הוא מחליף בגדים, מנקה את הסכין באקונומיקה. גם בזירה הותר על השולחן מכתב שבו החשוד כותב את הרצונות שלו, בעצם איך יטפלו בקטינים שנשארו. הוא סוג של הכין את הרקע בעצם למעצר שלו".

מיכאל אדרי, אחיה של מרב אדרי ואנונו ז"ל סיפר: "מדובר קודם כל באמא לביאה, אמא שדאגה לילדים שלה בצורה שאי אפשר להסביר. היא הייתה אשת שיחה, היא הייתה אישה של אהבת החיים, מלאת חיים. לא היה שום סימן, שום כתובת על הקיר, שום דבר שיכול היה להעיד. ההפך, דווקא בהתחלה הוא די נכנס לנו ללב וכן אהבנו אותו, והוא הראה שהוא בעל דואג ואבא טוב. אנחנו מקווים מאוד שמערכת המשפט תיתן לו את העונש המקסימלי".

כזכור, אתמול פרסמנו כי חקירת רצח מירב ואנונו ז"ל בבאר שבע הושלמה, וכתב אישום יוגש בימים הקרובים נגד בעלה ליאור וענונו. ואנונו טען בחקירתו כי אינו זוכר את שאירע וכי הוא סובל מסכיזופרניה והיה תחת השפעת תרופות. עם זאת, בבדיקה פסיכיאטרית שנערכה לו בתחילת מעצרו הוא נמצא כשיר למעצר. עם הגשת כתב האישום צפוי החשוד לעבור הערכה פסיכיאטרית נוספת, אשר תבחן את מצבו הנפשי ואת שאלת מודעותו למעשיו בעת ביצוע העבירות.