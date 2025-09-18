"ביקשה לצאת לשירותים": מאי גולן הבריחה את אימה מהחקירה

מומלצים -

פרשת השחיתות במשרדה של מאי גולן: אימה של השרה לשיוויון חברתי וקידום מעמד האישה הגיעה היום (חמישי) לחקירה בלהב 433. עם זאת, גולן הגיעה לתחנה ולקחה את אימה לפני תום החקירה כשיצאה לשירותים ואז עזבה את המקום. האימא שתקה לאורך החקירה.

מגולן נסמר בתגובה: "אמה של השרה גולן הגיעה היום לחקירה בתיאום מראש מול המשטרה. עוד לפני שהחלה החקירה, הדליפה המשטרה פרטים מהחקירה לכל ערוצי התקשורת. למרות שהיא אישה מבוגרת כבת 80 וחולה - החוקרים סירבו לאפשר לשרה גולן ולעורכת הדין שהגיעה איתן לוודא שהחקירה לא תגרום לה לנזק בריאותי חסר תקנה.

לאחר כשעה של חקירה, הוציאו החוקרות את האם מחדר החקירות. האם הייתה נסערת מאוד ורעדה בכל חלקי גופה, והשרה גולן לקחה אותה באופן מידי לביתה להתאושש והזמינה לה רופא.

כפי שדווח מיד בסמוך לכך בערוצי התקשורת (שוב, על ידי המשטרה), האם נחקרה ובתום החקירה נלקחה על ידי השרה גולן לביתה כדי להיבדק ע"י רופא ולהתאושש. כל טענה אחרת היא שקר מוחלט.

בסיום התייעצות עם רופא הוזמן צוות מד"א שבדק את אמה של השרה בביתה וקבע כי לחץ הדם שלה עלה עקב סטרס עמוק וניכר כי חוותה התקף חרדה, ושהיא צריכה להימנע מעוד התקפי לחץ כאלה שמסכנים מאוד את בריאותה הרעועה".

ל-i24NEWS נודע אתמול כי התנהלו מגעים מתקדמים ביותר להסכם עד מדינה עם אחד החשודים המרכזיים בתיק - אך הוא נסוג מחתימה על הסכם. בעקבות כך, מיהרה המשטרה להוציא צו איסור פרסום על פרטי החקירה בנוגע אליו ועל זהותו. כך פרסם לראשונה הפרשן לענייני משפט של i24NEWS, אבישי גרינצייג.

ביום שני האחרון עורך דין נעצר ונוספים עוכבו, ביניהם השרה מאי גולן, בפשיטת המשטרה במשרד לקידום מעמד האישה. החשדות: קבלת דבר במרמה ושימוש בכספי ציבור. זאת בהמשך לתחקיר חדשות 12 שחשף כי "השרה גולן השתמשה לכאורה בסמכויותיה ובמשאבי המדינה שהוקצו לה מכוח תפקידיה לשם קידום צרכיה הפוליטיים והאישיים".

העו"ד הוא מקורב לשרה גולן והוא מקושר גם לעמותות. בסך הכל חמישה מעוכבים מאנשי השרה ומקורביה. גם בנו ואשתו של עורך הדין עוכבו. בנוסף, השוטרים ביצעו חיפושים במספר מוקדים - ובבית אחת העובדות נמצאה מעבדת סמים. בעלה של העובדת טען כי המעבדה שייכת לו, והוא נעצר.