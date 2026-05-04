המשטרה סגרה מעגל: נעצרו כל 19 החשודים ברצח ימנו זלקה ז"ל

בתום מצוד שנמשך שבועיים, הודיע מחוז מרכז של המשטרה הערב (שני) על השלמת מעצרם של כלל המעורבים ברצח האכזרי של ימנו זלקה ז"ל בליל יום העצמאות. סך הכול נעצרו 19 קטינים תושבי השרון בחשד למעורבות בקטטה ההמונית שהובילה למוות. החקירה נוהלה על ידי יחידת הלוחמה בפשיעה (יל"פ) שרון, תוך הפעלת אמצעים טכנולוגיים ומודיעיניים מתקדמים וביצוע פשיטות על בתיהם של חשודים שניסו להימלט ולהסתתר תוך תיאום גרסאות.

מפקד מחוז מרכז, ניצב אמיר כהן, שוחח עם בני משפחתו של זלקה: "הצלחנו להגיע לכלל המעורבים ברצח האכזרי של ימנו ז"ל, נער צעיר ונורמטיבי שחייו נגדעו באלימות קשה ומיותרת", אמר הניצב והדגיש כי המשטרה תמשיך לפעול בנחישות עד למיצוי הדין עם הנערים. מעצרם של החשודים מוארך מעת לעת בבית המשפט, כאשר צוות החקירה פועל כעת מול הפרקליטות לגיבוש תשתית ראייתית סופית.

חלק מרכזי בפרטי החקירה, כפי שנחשף לראשונה על ידי ראש דסק הפלילים לי עייש, מתמקד בתיעוד של החשוד המרכזי - נער בן 15 בלבד השומר על זכות השתיקה - במצלמות אבטחה של פיצוצייה סמוכה זמן קצר לפני הרצח. בתיעוד נראה הנער לובש קפוצ'ון עם סמל ייחודי וחובש כובע התואמים בדיוק את פרטי הלבוש המופיעים בתיעוד רגעי הדקירה, פריטים אשר נתפסו מאוחר יותר על ידי המשטרה. עדויות נוספות שזרמו לידי החוקרים, בהן של קטין שהסגיר את עצמו, מחזקות את הקשר של כלל 19 העצורים לזירה ולאירוע האלים בפתח תקווה.

הרקע לרצח המזעזע חושף תמונה של אלימות מתוכננת בגלל ויכוח סתמי על שימוש בספריי שלג בתוך העסק בו עבד זלקה. לפי עדויות בתיק, החשוד המרכזי אף הצהיר בפני חברו של ימנו על כוונתו לדקור אותו ואמר: "אני רוצה לשבת בבית סוהר". בידי המשטרה נמצא גם תיעוד מעימות שהתרחש שעות לפני האירוע הקטלני, ממצא שעשוי להוביל להגשת כתבי אישום בגין רצח בכוונה תחילה ולא רק במעורבות בקטטה.