אימה בדרום: רעולי פנים ביצעו ירי בנשק לעבר בתים | צפו

תושבים מיישוב עומר הסמוך מדווחים על קליעים שפגעו בחצרות • צפו בתיעודים שהגיעו לידי i24NEWS - היישר ממצלמות האבטחה

ארנולד נטייב ■ כתב דרום ■ 
לילה של פורענות בתל שבע: רעולי פנים ריססו בתים בנשק ארוך | תיעודמצלמות האבטחה

 אירוע ירי מסיבי מצד רעולי פנים התרחש הלילה (בין שני לשלישי) בתל שבע. בתים באזור - נפגעו. תושבים מיישוב עומר הסמוך דיווחו על קליעים שפגעו בחצרות. תיעודים ממצלמות האבטחה הגיעו לידי i24NEWS - צפו בתחילת הכתבה.

מדובר באירוע שמזכיר את התקרית מחודש אוגוסט בנבטים, אז חמושים מהפזורה הבדואית ירו מול המושב, בסמוך לגן ילדים ובתים. במשטרה פתחו אז חקירה נגד התוקפים. 

5 דקות מבאר שבע - חמושים פותחים באש: "זה ככה כל יום" 27א'

במסגרת מבצע קודם נגד הפשיעה הבדואית, בדרום נתפסו אמצעי לחימה רבים ונעצרו מאות חשודים, כולל רובי M16, מרגמות ורימוני רסס.

