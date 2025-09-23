אימה בדרום: רעולי פנים ביצעו ירי בנשק לעבר בתים | צפו

מומלצים -

אירוע ירי מסיבי מצד רעולי פנים התרחש הלילה (בין שני לשלישי) בתל שבע. בתים באזור - נפגעו. תושבים מיישוב עומר הסמוך דיווחו על קליעים שפגעו בחצרות. תיעודים ממצלמות האבטחה הגיעו לידי i24NEWS - צפו בתחילת הכתבה.

מדובר באירוע שמזכיר את התקרית מחודש אוגוסט בנבטים, אז חמושים מהפזורה הבדואית ירו מול המושב, בסמוך לגן ילדים ובתים. במשטרה פתחו אז חקירה נגד התוקפים.

27א'

במסגרת מבצע קודם נגד הפשיעה הבדואית, בדרום נתפסו אמצעי לחימה רבים ונעצרו מאות חשודים, כולל רובי M16, מרגמות ורימוני רסס.