פרשת "יד לוחצת יד": אחד החשודים המרכזיים - איש העסקים עזרא גבאי

בעקבות מעורבות באחת מפרשיות השחיתות הגדולות שנחשפו בארץ - פרשת "יד לוחצת יד" - המשטרה האריכה היום (שני) את מעצרם של יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד ואשתו הילה קניסטר בר-דוב בשמונה ימים. עילת המעצר המרכזית היא חשש לשיבוש חקירה וחשש מיכולת להשפיע על עדים ואנשים הכפופים לו מעצם מעמדו. מאוחר יותר נודע כי עזרא גבאי הוא איש העסקים החשוד בפרשה. מעצרו הוארך בבית השלום בראשון לציון בשמונה ימים.

מדובר בפרשה רחבת היקף הכוללת לפי החשד מעשי שוחד, מרמה והפרת אמונים שנעשו מול מגוון רחב של מוסדות ציבוריים רשויות מקומיות ותאגידים ממשלתיים. לפי גורמי החקירה, מדובר בפרשה המתפצלת ללפחות 13 תתי-פרשיות, כאשר כל אחת מהן יכולה לעמוד בפני עצמה כפרשת שחיתות נפרדת.

עד כה נחקרו למעלה מ-300 בני אדם, בהם בעלי תפקידים בכירים שניצלו לכאורה את מעמדם להשגת טובות הנאה.

לטענת המשטרה קיימות 154 פעולות חקירה נוספות שבר דוד עלול לשבש ולכן מבוקש להותירו במעצר בשלב זה.

i24NEWS

כזכור, המשטרה פשטה הבוקר על משרדי הארגון ועצרה עשרות בכירים ועובדים. בין המעורבים בפרשה הוא יו"ר הארגון, בר דוד, שעוכב לצד אשתו. בנוסף, נעצרו עובדים במספר רשויות מקומיות. החשד - מינוי דירקטורים תמורת כספי ביצוע. בין היתר, ראש עיריית ראשון לציון מעוכב לחקירה.

למעשה, במהלך הפשיטה בוצעו חיפושים בשש רשויות מקומיות, חמישה תאגידים, שלושים בתים פרטיים ועשרות משרדים בהסתדרות ובמקומות נוספים הקשורים לארגון. כעת המשטרה מנסה לגייס עד מדינה.

למעשה, החקירה החלה לפני כשנתיים ביאח"ה. כל יחידות להב משתתפות במעצרים הבוקר ולהב 433 הושבתה לצורך 350 העדים, פרט לעשרות הנחקרים שצפויים להגיע.

על פי החשד, אחד הבכירים בארגון ניצל את קשריו עם בר דוד וניסה להרחיב את מעגל לקוחותיו באמצעות ראשי ועדים של ההסתדרות - והחשוד הזה מהווה ציר מרכזי בפרשה. בתמורה, ראשי הוועדים נהנו מקשריו של הבכיר החשוד ומסוגלותו למנות דירקטורים בשכר בגופים שונים. לאחר מכן, תאגידים שלמים על כלל עובדיהם עברו להיות מיוצגים על ידי הבכיר החשוד בביטוחים שונים - והוא גרף לכיסו עשרות מיליונים.

בין הרשויות שבהן הייתה חקירה: עיריית חריש, ראשון לציון, קריית ביאליק, קריית גת, ראש העין, רכבת ישראל, אל על, מכון וינגייט, קק"ל ועוד.