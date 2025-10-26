תיעוד: אירוע האגרוף הלא חוקי בנגב שיצא מכלל שליטה

קטטות ומהומות ביישובי הפזורה הבדואית בנגב הן לצערנו לא כל כך נדירות אבל אירוע אגרוף לא חוקי ברהט יצא מכלל שליטה, כפי שדיווח כתב הדרום ארנולד נטייב הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית".

טורניר אגרוף מחתרתי בשטח בית ספר בעיר רהט איבד שליטה והפך לקטטה המונית בין חמולות יריבות. מדובר באירוע בהשתתפות עשרות אנשים מרחבי הארץ, חורה, כסייפה ואפילו כפר קאסם בצפון, שמתקיים ללא כל אישור של רשויות החוק. בתיעוד שהגיע לידי i24NEWS, ניתן לראות זריקת כיסאות ואלימות חמורה. זאת בעקבות כך שאחת החמולות סירבה לקבל את תוצאות הקרב, והאירוע יצא מכלל שליטה.

שוטרי תחנת רהט ויחידת צר של המשטרה פשטו על המתחם, עצרו לחקירה ארבעה חשודים, בהם מנהל המתנ"ס, הקרוז ומפיק האירוע, והוציאו למקום צו סגירה.