צלצל באינטרקום בביתו של חבר כנסת - ובילה לילה במעצר

תושב הישוב נוקדים, בן 40, נעצר אתמול (ראשון) בחשד להסגת גבול והפרעה לשוטר, זאת לאחר שהגיע לביתו של חבר הכנסת אביגדור ליברמן המתגורר בישוב, צלצל באינטרקום וביקש לשוחח איתו.

רעייתו של ליברמן השיבה בשלילה והזעיקה צוותי אבטחה שהקפיצו שוטרים למקום והחליטו לעכב אותו לחקירה. החשוד התנגד לעיכוב ותהה בפני השוטרים איזו עבירה עבר - מה שהוביל למעצר. במשטרה ביקשו להאריך את מעצרו בחמישה ימים.

החשוד טען היום בדיון להארכת מעצרו כי עבר ליד ביתו של ליברמן ורצה לשאול אותו כמה שאלות: "הייתי אצלם כמה פעמים בבית, זה לא שבאתי סתם לחבר כנסת לבית, אני מכיר אותו. מילא שהיה לי עבר שהייתי מסוכן לציבור". החשוד הוסיף: "אני מודע למצב שבו אני נמצא, עברתי כמה דברים ונלקחתי לטיפול, אבל לא פשעתי, לא קיללתי ולא הסגתי אף גבול".

בית המשפט הורה על שחרורו בתנאי הרחקה בלבד, ומתח ביקורת על התנהלות המשטרה: "לא הוצג כל בסיס לחשד לעבירה פלילית בתיק החקירה. לאחר שהגיעה פנייה לרכב הביטחון של היישוב לסור ולבדוק מי היא אשר מצלצל בפעמון ביתו של חבר הכנסת, ניתן היה להסתפק בבקשה מהמשיב להתרחק. החלטת המשטרה לעוצרו לא התבססה על חשד לפלילים שהצדיק זאת".

סנגורו של החשוד תקף את התנהלות המשטרה והוסיף כי ידרוש פיצויים על מעצר שווא: "זה מעצר שערורייתי. לא נעברה שום עבירה גם לפי גרסת המשטרה. אין כוונה פלילית ושמענו שהוא לא נכנס והסיג גבול. לא הייתה לשוטר סמכות לעצור אותו, להחזיק אותו לילה שלם ולהביא אותו כעצור. אני מבקש שהמשיב ישוחרר ללא תנאי, ושבית המשפט יפסוק פיצויים מכוח החוק, שבן אדם נעצר שלא כדין. כל בר דעת מבין, שבאמת נעשה למשיב עוול".

עורך הדין הוסיף: "למרות שלא נעברה שום עבירה, ולפנים משורת הדין אנו מסכימים שהוא יורחק מביתו של חבר הכנסת ליברמן לכמה ימים. מאחר שאין לו מה לעשות שם, למרות שאין בכך שום צורך. אני מבקש לשחרר אותו ללא תנאים. הלילה שהוא בילה במעצר צריך לבוא לידי ביטוי. שילמדו שלא עושים דבר כזה, אף אחד מאיתנו לא רוצה להיות במעצר סתם".