בלי בושה: הנוכלים ששדדו את הסבתא השכולה - דרשו כסף נוסף

אליענה זקס, ששכלה את אימה ואת אחיה בחודש יוני אשתקד לאחר שטיל פגע בביתם בבאר שבע ביומו האחרון של מבצע "שומר החומות", מתייצבת כעת שוב מול המצלמות בנסיבות כואבות.

לפני ימים אחדים נפלה סבתה, המוכרת כנכה בשיעור של 100%, קורבן לתרמית המכונה "העוקץ הרוסי". נוכל שהציג את עצמו בשם דניאל פדייב והתחזה לנציג המוסד לביטוח לאומי, ניצל את אמונה של הקשישה שהמתינה לעדכון שעות המטפלת שלה, והוציא ממנה במרמה סכומי כסף ותכשיטים בשווי עשרות אלפי שקלים באמתלה של ביצוע "הערכת שווי".

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בין הפריטים שנגנבו מהכספת הביתית היו תכשיטיה של אם המשפחה המנוחה, שהיו השריד הממשי היחיד שזקס הצליחה לחלץ מן הבניין המופגז וההרוס בבאר שבע לפני שזה פונה מחשש להתמוטטות.

במשטרה מבהירים כי מדובר בשיטת פעולה מוכרת שבה עבריינים מתחזים באופן שיטתי לנציגי חוק, בנקים או גופים ממשלתיים, תוך שהם מפעילים לחץ פסיכולוגי כבד על קורבנותיהם ומזהירים אותם כי חסכונותיהם נמצאים בסכנה מיידית כדי לגרום להם להעביר את רכושם.

הדרמה סביב המשפחה לא הסתיימה בכך; כשעה קלה לאחר קיום הראיון ל-i24NEWS, פנו הנוכלים פעם נוספת אל הסבתא, הביעו כעס על ההד התקשורתי וניסו לסחוט ממנה 20 אלף שקלים נוספים בתמורה להשבת התכשיטים הגנובים.

זקס החליטה לחשוף את מקרה ההונאה כדי לעורר מודעות, וקראה לציבור - ובייחוד בקהילת דוברי הרוסית - לשוחח עם בני המשפחה המבוגרים ולהסביר להם את דרכי הפעולה של הנוכלים, על מנת למנוע מקורבנות נוספים לסמוך בעיניים עצומות על פניות דומות.