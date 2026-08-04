תיעוד: החשוד ברצח עורך הדין נכנס למשרד בפנים גלויות - דקות לפני הרצח

תיעוד ממצלמות האבטחה מראה את החשוד ברצח עורך הדין בראשון לציון היום (שלישי), נכנס למשרד בפנים גלויות - דקות לפני האירוע הקשה. בתיעוד נוסף לאחר הרצח, נראים כתמי דם על הרצפה במשרד של עורך הדין.

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החשוד ברצח עורך הדין הסגיר את עצמו למשטרה. החשוד, בן מיעוטים בן 23 מרמלה, הגיע למשרדו של עורך הדין, ובמהלך המפגש ירה בו מספר יריות ונמלט מהמקום. מפרטים ראשונים עולה כי בין השניים הייתה היכרות מוקדמת על רקע ייצוג בתביעת נזיקין, ומסתמן כי המניע למעשה הוא חוסר שביעות רצון מהטיפול בתיק.

לאחר מצוד נרחב שהתנהל בשעות האחרונות, בשיתוף ימ"ר לכיש של מחוז דרום, הסגיר את עצמו החשוד, תושב רמלה בשנות ה-20 לחייו. החשוד יועבר לחקירה בימ"ר שפלה, ובהתאם לצורכי החקירה תבקש המשטרה מחר להאריך את מעצרו בבית המשפט. מפקד מחוז מרכז, ניצב אמיר כהן, קיים הערכת מצב מיוחדת בזירה והטיל את החקירה על היחידה המרכזית שפלה.