עוקץ סדרתי: שמו את הרכב לתיקון - ונשדדו על ידי המוסכניק

פרשת עוקץ המוסכים: נהגים תמימים הפקידו את רכבם לתיקון - ועברו סיוט. הרכבים נעלמו ונסחרו על פי החשד על ידי מושיקו תשרה, שמציג את עצמו כמוסכניק - ובפועל, שדד לכאורה אזרחים תמימים באופן סדרתי.

תגובת עורך הדין קובי חזן, המייצג את תשרה: מרשי מכחיש את כל הטענות המופרכות המיוחסות לו, בניגוד לאמור בכתבה, מר ויקטור בריאגי, מר מ' והן מר ד' העבירו תשלום חלקי בלבד וזאת בניגוד למוסכם. מרשי אינו מתכוו להיכנס לאיומים ולא יהיה נתון לסחיטה. יתר טענות מרשי נגד הגורמים שבכתבה, וכן תביעת דיבה, עתידות להתברר אפוא בבית המשפט

