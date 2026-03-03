פרשת הבילד: השופט מזרחי האריך היום (שלישי) כמעט את כל התנאים המגבילים על יונתן אוריך - אך דחה את בקשת המשטרה להאריך את איסור יצירת הקשר של אוריך עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

נזכיר כי חקירת הפרשה עודנה מתנהלת, פרסמנו בחודש שעבר כי במסגרת הפגישה הלילית בחניון, בו היה חשד לשיבוש, נבדק החשד שצחי ברוורמן קיבל את הידיעה על חקירת הבילד באוקטובר 2024, ועשה שימוש בחומרים שהגיעו אליו במסגרת מילוי תפקידו הרגיל.

על פי החשד, הוא פגש את אלי פלדשטיין בחניון בקרייה ואמר לו כי יוכל "לכבות את החקירה" בגין הדלפת מסמכים סודיים. פלדשטיין אמר בריאיון ששודר בכאן 11 כי ברוורמן הוא האדם שאמר שיוכל לסייע לו, לאחר שנמנע לנקוב בשם במהלך חקירתו בשב"כ.

לפי פרסומו של פרשננו אבישי גרינצייג, השתלשלות האירועים החלה בשעה 23:40 בליל הפגישה עם ברוורמן. פלדשטיין כתב לאוריך: "אני צריך אותך אישי". שמונה דקות לאחר מכן פלדשטיין כתב שוב לאוריך: "מבקש שתחזור אליי, צריך אותך למשהו אישי". אוריך ענה בשעה 11:47 ביום לאחר מכן לפלדשטיין: "מה קרה? ישנתי".

אחרי שעה וחצי אוריך ביקש את תשומת ליבו של פלדשטיין, שענה לו בשעה 13:23 בהודעה: "הסתדרתי". לאחר מכן אוריך שאל את פלדשטיין: "מה קרה? אתה מכניס אותי לפאניקה", ופלדשטיין ענה לו: "תמשיך לישון". על פי ההודעות הללו, ניתן להבין כי פלדשטיין לא עדכן את אוריך על הפגישה הלילית עם ברוורמן.

נזכיר כי צו איסור הפרסום שהוטל על הפרשה ניתן מחשש לפגיעה בביטחון המדינה. ברוורמן חשוד בשיבוש הליכי משפט במסגרת הפרשה.