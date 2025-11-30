פרסום ראשון: תלונה הוגשה במשטרה נגד דורון מדלי

תלונה הוגשה במשטרה נגד היוצר המוזיקלי דורון מדלי, כך פרסמה היום (ראשון) לראשונה ראש דסק הפלילים של i24NEWS, לי עייש. במקביל, מדלי הגיש תביעה נגד הפלסטיני שתבע אותו וטען לתקיפה מינית מצדו של היוצר.

בכתב התביעה, טען מדלי: "קמפיין הסחיטה היה פשוט ביותר: הנתבע ינצל את היחסים האינטימיים הקצרים אותם הוא ניהל, בהסכמה חופשית ומוחלטת עם התובע (מדלי), לצורך סחיטת כספים ממנו. כאשר, אם התובע יסרב לשלם, כאן יכנס לתמונה, פושט הרגל, הרמאי, הנתבע הנוסף שיתחיל להפיץ את הטענות המופרכות של באתרי אינטרנט".

נזכיר כי התביעה הזו הגיעה לאחר שנתבע מדלי בסך של 400 אלף שקל על ידי צעיר פלסטיני הטוען כי היוצר המוזיקלי תקף אותו מינית, ובתמורה לכך הציע לו כסף וסמים.

בשבוע שעבר חשפנו במהדורה המרכזית את ההתכתבויות בין מדלי לצעיר הפלסטיני שאותו על פי החשד הטריד מינית. מההקלטות עולה כי היוצר פנה לצעיר, שהיה במצוקה לאחר שנידון למוות בשטחי הרשות הפלסטינית ושהה בישראל שלא כדין, עם הצעות מיניות ואף כספיות, הציע לו לבוא אליו הביתה וכתב בין היתר: "מה לא בא לך איזו מצ**ה מהחלומות?".

בשיחה אחת עולה כי מדלי כתב לצעיר: "הייתי שולח מונית שתביא אותך אליי והיינו משתוללים וחוגגים". עוד מתפרסם כי בשיחות עולות פניות ישירות יותר, כשבין היתר כתב מדלי לכאורה: "הלוואי והיית גיי, הייתי מוצץ לך את ה*** כל היום אני אפילו מוכן לשלם לך כסף בשביל זה ובשביל להנות איתך".

היוצר המוזיקלי הוסיף ושלח הודעות לצעיר הפלסטיני: "אתה הגבר הכי יפה שפגשתי, כמה כסף הציעו לך הכי הרבה? איך בא לי אורגיה עם גברים ערבים - זה החלום שלי". אז, כעבור כחצי שעה, מבקש ממנו למחוק את המסרים ששלח. "אתה יכול למחוק את כל השיחה שלנו בווטסאפ? עדיף שזה יהיה מחוק", כתב.