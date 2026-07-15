שלוש שנים בדיוק אחרי הטבח: גזר הדין בפרשת ביזת מערכת הסאונד של גיבור הנובה

היום (רביעי) התקיים דיון הטיעונים לעונש בעניינם של הנאשמים בפרשת גניבת מערכת הסאונד של מתן מרדכי ליאור ז"ל, שנרצח בטבח במסיבת הנובה ב-7 באוקטובר. בזמן המתקפה, מתן פעל בגבורה, לקח אחריות על תא השטח, הציל עשרות בני אדם, ועל כך הוענק לו לאחר מותו אות הגבורה האזרחית על ידי נשיא המדינה.

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לדיון בבית משפט השלום בבאר שבע, הגיעו בני משפחת ליאור, חבריו של מתן, לוחמים ששירתו עמו ונציגי עמותת "קהילת שבט הנובה", המלווה את המשפחה לאורך ההליך המשפטי, בדרישה למצות את הדין עם הנאשמים.

על פי כתב האישום, יומיים בלבד לאחר הטבח, הגיעו הנאשמים לאזור המסיבה, שהיה באותה עת שטח צבאי סגור, במטרה להוציא מהמקום את מערכת ההגברה של מתן, "סאונד פנאטיק", מפעל חייו, בשווי של מאות אלפי שקלים. עוד נטען כי הציגו מצגי שווא בפני גורמי הביטחון והמשטרה כדי להוציא את הציוד מהמקום. בהמשך אותרה מערכת ההגברה והושבה בעקבות חקירת המשטרה.

במהלך הדיון נשמעו טיעוני הצדדים לעונש, ובסיומו קבע בית המשפט כי גזר הדין יינתן ב-7 באוקטובר 2026, שלוש שנים בדיוק לאחר מתקפת הטרור שבה נרצח מתן ז"ל.