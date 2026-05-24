עם רכבים ורחפנים: תשתית ההברחות ממצרים וירדן שנחשפה

תשתית משמעותית של רשת מבריחי אמצעי לחימה וסמים מגבולות מצרים וירדן נחשפה בפעילות משותפת של שב"כ וימ"ר דרום של המשטרה. שישה אזרחי ישראל, תושבי הנגב, נעצרו בחשד למעורבות - וכתבי אישום הוגשו נגדם.

חקירתם של החשודים בשב"כ ובחוליית פח"ע בימ"ר דרום העלתה כי במהלך השנים 2024 עד 2026 היו חברי התשתית מעורבים בעשרות הברחות של אמצעי לחימה וסמים באמצעות רחפנים וכלי רכב, שבמסגרתן הוברחו לשטחי מדינת ישראל עשרות אקדחים, עשרות כלי נשק מסוג M16, שלושה מקלעים, אלפי כדורי תחמושת מסוגים שונים וכמויות גדולות של סם מסוכן מסוג חשיש. חלק מההברחות סוכלו על ידי כוחות הביטחון.

עוד עלה מהחקירה כי הנאשמים רכשו, החזיקו וסחרו בעשרות כלי נשק ואמצעי לחימה, כחלק ממעורבותם בתשתית ההברחות. בתום חקירתם, הגישה פרקליטות מחוז דרום כתבי אישום חמורים נגדם לבית המשפט המחוזי בבאר שבע.