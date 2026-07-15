זה לא נפסק: רימון הושלך הלילה לעבר סניף ג'פניקה בראש פינה

מלחמת ארגוני הפשע בעיצומה. גם הלילה (בין שלישי לרביעי) הושלך רימון רסס לעבר סניף של רשת ג'פניקה בראש פינה. שוטרים שהגיעו לזירה בעקבות דיווח על פיצוץ פתחו בחקירת האירוע ומסרו כי לפי החשד הרקע הוא סכסוך פלילי. לא ידוע על נפגעים.

מטעם המשטרה נמסר: "לפנות בוקר התקבל דיווח במוקד 100 של משטרת ישראל על פיצוץ שנשמע בראש פינה. עם קבלת הדיווח הוזעקו למקום כוחות משטרה, שאיתרו זירה שבה הושלך רימון לעבר עסק. המשטרה פתחה בחקירת האירוע. הרקע, על פי החשד, סכסוך פלילי".

יצוין כי המשטרה עצרה אתמול (שלישי) את העבריין יוסי מוסלי, ממשפחת הפשע מוסלי, בחשד למעורבות במקרי השלכת הרימונים והירי לעבר סניפי רשת ג'פניקה בימים האחרונים. המעצר של מוסלי מגיע במסגרת פעילות נרחבת אליה יצאה המשטרה בעקבות ההסלמה בסכסוך בין משפחות הפשע מוסלי וג'רושי.

אתמול בלילה אירעו שלושה ניסיונות פגיעה בסניפי ג'פניקה ברחבי הארץ, בהם שתי השלכות רימונים לעבר סניפים בנתניה ועפולה, וירי לעבר סניף בהרצליה. האירועים הללו הסתיימו ללא נפגעים, ועם נזק לרכוש בלבד.

על פי החשד, ניסיונות הפגיעה בסניפי ג'פניקה מגיעים על רקע הסכסוך בין משפחות הפשע ג'רושי ומוסלי. במסגרת ההסלמה בין המשפחות הושלכו בשבוע האחרון לא פחות מ-13 רימונים באזור תל אביב והמרכז. בין היעדים גם ארבעה סניפים שונים של רשת ג’פניקה, לצד ניסיונות הצתה וירי של שני סניפים אחרים.