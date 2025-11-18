חולייה ניסתה לשדוד כספת, הרכב התנגש בעמוד - אחד נהרג

ששת החשודים היו בדרך לעוד שוד לאחר שביצעו כזה בתחנת דלק אחרת בדרום • אך עקב התאונה כולם נפגעו כשרכבם התהפך • אלה ששרדו פונו לבית החולים, לא לפני שאחד מהם, שנפצע באורח קל, ניסה להימלט רגלית ונתפס

לי עייש ■ ראש דסק פלילים 1 דקות קריאה 1 דקות קריאה