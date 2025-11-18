חולייה ניסתה לשדוד כספת, הרכב התנגש בעמוד - אחד נהרג
ששת החשודים היו בדרך לעוד שוד לאחר שביצעו כזה בתחנת דלק אחרת בדרום • אך עקב התאונה כולם נפגעו כשרכבם התהפך • אלה ששרדו פונו לבית החולים, לא לפני שאחד מהם, שנפצע באורח קל, ניסה להימלט רגלית ונתפס
ניסיון השוד שכשל: חולייה מהפזורה הבדואית ניסתה לשדוד הלילה (שלישי) כספת מתחנת דלק בדימונה, אולם בעת ניסיון ההימלטות רכבם התנגש בעמוד, התהפך ואחד מהחשודים נהרג במקום.
החולייה, בת שישה חשודים, השתמשה בכלי רכב גנוב הנושא לוחית רישוי מזויפת והגיעו למקום במטרה לפרוץ ולגנוב את כספת התחנה. זאת לאחר שביצעו שוד מוקדם יותר בתחנת דלק בכביש 90 בערבה. עם קבלת דיווח למוקד 100 הוזנקה למקום ניידת סיור של תחנת דימונה.
מיד עם הגעת השוטרים החלו החשודים להימלט ברכב, ובמהלך המרדף, לאחר מאות מטרים, איבד הנהג שליטה, פגע בעמוד חשמל והרכב כאמור התהפך.
חמישה נפצעו באורח בינוני וקל לצד החשוד שנהרג, בן 44. החשוד שנפצע קל ניסה להימלט רגלית ונעצר על ידי השוטרים לאחר מרדף רגלי קצר. כל החשודים, בגילים שונים בטווח שבין 17-57, תושבי הפזורה הבדואית, נעצרו, פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים סורוקה, ובהמשך ייחקרו בתחנת דימונה.