"אם תישאר אצלי - ארצח אותה": אישום נגד הבעל שתקף מורה ששוחחה עם תלמידיה בזום

כתב אישום ובקשה למעצר בית באיזוק אלקטרוני הוגשו היום (חמישי) נגד תושב מזרח ירושלים, בגין תקיפה אלימה ואיומים ברצח כלפי בת זוגו, מורה בבית ספר יסודי. המקרה, שהחל כאירוע אלימות לעיני תלמידי כיתה ב' במהלך שיעור מקוון, מתברר כעת בכתב האישום כמסכת של שליטה קיצונית וקנאה אובססיבית מצד הנאשם.

מכתב האישום עולה כי הנאשם הציב לבת זוגו רשימת מגבלות מחמירות כתנאי ליציאתה לעבודה כמורה בבית הספר. בין היתר, אסר עליה ללמד תלמידים בנים מעל כיתה ג', חייב אותה לקיים קשר מקצועי עם נשים בלבד מצוות ההוראה, אסר עליה כל התנהלות מול סגן מנהל המוסד והורה לה ללבוש שמלות רחבות בלבד.

ההסלמה האלימה התרחשה בתחילת השבוע, כאשר המורה העבירה שיעור מרחוק באמצעות יישומון ה"זום" בשל מגבלות פיקוד העורף. במהלך השיעור, התחבר למפגש המקוון סגן מנהל בית הספר כחלק מנהלי הפיקוח.

דוברות המשטרה

הנאשם, שהבחין בנוכחות הגבר בשידור, יצא מהבית בסערה וכשחזר החל להשתולל ולנפץ חפצים. בין היתר, שבר הנאשם תנור ברזל לרסיסים, אשר פגעו בראשה וברגליה של המורה וגרמו לה לחתכים וחבלות מדממות.

מעבר לאירוע התקיפה הנוכחי, חושף כתב האישום כי האלימות לוותה באיומים מפורשים על חייה של האישה. בשנה שעברה פנה הנאשם לאביה של בת זוגו ואמר לו: "קח את הבת שלך, אם היא תישאר אצלי אני ארצח אותה".

בחקירתו הודה החשוד בשבירת החפצים ואישר כי פעל מתוך קנאה, תוך שהוא מודה כי רסיסי החפצים ששבר אכן פגעו בבת זוגו.