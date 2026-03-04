פוצחה פרשיית התעללות בגן פרטי בעיר - 22 אישומים חמורים הוגשו היום (רביעי) נגד בעלת הגן (61) והמטפלת (27).

שוטרי תחנת עכו פתחו בחקירה לאחר קבלת דיווח אודות חשד להתעללות במוסד, בו שהו תינוקות ופעוטות בגילאי מספר חודשים ועד שלוש שנים.

עם התקדמות החקירה נאספו ממצאים קשים המעידים על מקרי תקיפה והתעללות בחסרי ישע. במסגרת החקירה נעצרה בעלת הגן ובהמשך נקשרה גם מטפלת נוספת למעשים.

בסיום פעולות החקירה וגיבוש תשתית ראייתית משמעותית, הגישה פרקליטות מחוז חיפה 22 אישומים בגין עבירות חמורות של תקיפה בנסיבות מחמירות והתעללות בחסרי ישע.

עו"ד אבי אמר המייצג את אחת הנאשמות מסר כי "רמת האלימות המיוחסת בכתב האישום נמצאת ברף התחתון, מעיון בחומרי החקירה וצפיה בסרטונים ניכר כי מדובר בקהות חושים התנהגותית ולא תקיפה אלימה מכוונת חלילה. בקשת הפרקליטות לאסור עיסוק מובנת בנקודת זמן זו. מרשתי נחקרה בתיק זה לפני שנתיים ומיד עם התערבותי שוחררה לביתה, כפי שטענתי אז בפני בית המשפט, כך גם היום, התנהגות מרשתי קהת חושים כלפי הקטינים אך לא עולה כדי רף פלילי".