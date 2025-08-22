ניסיון לרצח בבית שאן: אסף טרמפיסטית ושיסף את גרונה | צפו

מומלצים -

כתב אישום הוגש אתמול (חמישי) נגד תושב בית שאן בן 48 אשר ניסה לרצוח טרמפיסטית שאסף. אותו פושע שיסף את גרונה של הצעירה, פצע אותה באורח בינוני ונמלט מהמקום.

אירוע האלימות התרחש בתחילת החודש, כאשר מחומר החקירה עלה, כי לא הייתה היכרות מוקדמות בין השניים. הנאשם הציע לקורבן סיוע בהסעתה למקום חפצה ולאחר שירדה מרכבו, עזב את המקום אך שב לאחר מספר דקות וביצע את המעשה הנורא.

שוטרי המחוז הצפוני שהגיעו למקום פתחו בחקירת נסיבות המקרה ובתוך זמן קצר עצרו את החשוד וכן בסריקות שביצעו השוטרים סמוך לזירה אותרה הסכין ששימשה אותו לביצוע המעשה. מעצרו של הנאשם, הוארך מעת לעת, ואתמול עם סיום שלב החקירה, כתב אישום בעבירות של ניסיון רצח וחבלה חמורה בנסיבות מחמירות הוגש נגדו בבית משפט המחוזי בנצרת באמצעות עו"ד מוסא עבאס מפרקליטות מחוז צפון.

מטעם המשטרה נמסר: ״שוטרי מחוז צפון מקיימים פעילות ענפה במאבק בפשיעה האלימה. הפעילות מבוצעת בכל המישורים לסיכול פעילות עבריינית טרם ביצועה ועד תגובה מהירה לכל אירוע אלימות באמצעות פעילות מתמדת למען שמירה על ביטחון הציבור״.