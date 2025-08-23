הבקשה המשטרתית החריגה: הארכת מעצר מעבר למוגדר בחוק

מומלצים -

במשטרה פנו לפרקליטות המדינה על מנת להאריך את מעצרו של החשוד המרכזי ברצח עורך הדין רונן בן צבי ביפו, כך מפרסמת היום (שבת) ראש דסק הפלילים לי עייש. בתחילת השבוע יסתיימו 30 הימים הקבועים בחוק למעצרו של החשוד, הבקשה היא להאריך את המעצר אל מעבר לתקופה המותרת בחוק.

המהלך החריג של פנייה למשנה לפרקליט המדינה, עו״ד אפרת גרינבוים, בבקשה להאריך את את המעצר, נעשתה כיוון שהחקירה נמצאת בישורת האחרונה. בימים האחרונים נרשמו בה התפתחויות משמעותיות - לצד החשוד המרכזי נעצרו שני חשודים נוספים. בהם גם בנו, שמלאו לו רק לאחרונה 18 ומיוחסת להם תקיפה בצוותא.

עו"ד רונן בן צבי, העוסק בעיקר בדיני מקרקעין, הותקף ביפו בסוף חודש יולי, ופונה לבית החולים כשהוא במצב אנוש. מאז הוא מאושפז כשהוא מורדם ומונשם. בזירת הפגיעה בו לא נמצאו כתמי דם או סימני מאבק. הוא התקשר למשטרה בעצמו כשהיה במרחק של כ-60 מטר מהיעד אליו התכוון להגיע.