ראש עיריית עראבה אחמד נסאר וסגנו אנור יאסין, נורו ונפצעו קשה ובינוני, הרקע פלילי. מפרטי המקרה עולה כי השניים נורו בזמן שישבו במסעדה.

שוטרים שהוזנקו למקום האירוע החלו בסריקות לאיתור חשודים בירי ופתחו בחקירת נסיבות המקרה. הרקע לאירוע והנסיבות בבדיקה.

27א'

מנכ״ל משרד הפנים ישראל אוזן מסר בעקבות הירי: "אלימות וירי הם פסולים וחמורים כלפי כל אדם. ירי לעבר ראש רשות מקומית מהווה חציית קו אדום חמורה. פגיעה בנבחר ציבור היא פגיעה ישירה בשלטון המקומי וביכולת של הרשויות לשרת את תושביהן. חדירת האלימות והפשיעה למרחב הציבורי ולמוקדי הנהגה מקומיים היא תופעה מסוכנת שאסור להשלים עמה. אני קורא למשטרת ישראל לפעול במהירות ובנחישות לאיתור היורים ולמצות עמם את הדין במלוא החומרה".