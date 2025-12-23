תיעוד: נהג החזיק קוקאין בשווי מעל מיליון ש"ח ברכב יוקרה

המשטרה עצרה אתמול (שני) בן 25 תושב הכפר טובא-זנגריה שבגליל העליון בגין החזקת כמות גדולה של סם מסוכן מסוג קוקאין.

המעצר התרחש במסגרת פעילות יזומה של שוטרי מחוז צפון ולוחמי מג"ב שכוונה נגד גורמי פשיעה בכפר, בה הבחינו הכוחות ברכב מסוג מרצדס בצבע שחור אשר עורר את חשדם.

הרכב נעצר לבדיקה, ובחיפוש שבוצע אותר חומר החשוד כסם שהוסלק מתחת למושב הנהג. החומר החשוד התברר כסם מסוכן מסוג קוקאין במשקל של כ-420 גרם, ושוויו מוערך בלמעלה ממיליון שקלים

דוברות המשטרה

עם גילוי החומר, החשוד נעצר, והמשטרה ביקשה את חילוט רכב המרצדס בו נהג. היום החשוד הובא לבית משפט ומעצרו הוארך ביומיים.