סוכל ניסיון חיסול בלוד: חשוד נתפס עם אקדח טעון, ארבעה נעצרו | תיעוד

לוחמי מג"ב מרכז ושוטרי תחנת לוד סיכלו הלילה (חמישי) ניסיון חיסול על רקע פלילי בעיר, לאחר שעצרו ארבעה חשודים, בהם אחד שנתפס כשהוא חמוש באקדח טעון.

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על פי המשטרה, במהלך פעילות יזומה במסגרת המפקדה המשימתית שהוקמה בלוד, שמעו הכוחות מספר צרורות ירי וחתרו במהירות למגע. במהלך הסריקות זיהו הלוחמים חשוד כשהוא מחזיק בידו אקדח, השתלטו עליו ועצרו אותו. בבדיקת הנשק התברר כי מדובר באקדח מסוג גלוק ובו כדור בקנה.

בהמשך הסריקות אותרו חשודים נוספים, שנעצרו והועברו לחקירה בתחנת לוד. במקביל אותר רכב חשוד, שבתוכו נמצאו תחמושת חיה ולוחית זיהוי שעליה הודבקה מדבקה שחורה, שעל פי החשד נועדה להסוות את זהות הרכב.

במהלך הפעילות נתפסו אקדח מסוג גלוק, ארבע מחסניות, תחמושת, חומר החשוד כסם, שתי סכינים, טלפון נייד וצרור מפתחות. ארבעה חשודים הועברו להמשך חקירה.