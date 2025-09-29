פרשת מאי גולן: עוכב שוטר בנתב"ג - בנו של חשוד מרכזי

בנו של עד המדינה הפוטנציאלי וחשוד מרכזי בפרשת השרה לשיוויון חברתי מאי גולן, עוכב ונחקר ביממה האחרונה בנתב"ג על ידי מח"ש לאחר ששב ארצה משהייה בחו"ל, שכן גם הוא חשוד בפרשה. בתום חקירתו שוחרר לביתו.

כאמור, כפי שפרסמנו ב"מהדורה המרכזית" אמש (ראשון), בנו של עד המדינה הפוטנציאלי בפרשה חשוד גם הוא והתבקש לחקירה. הוא שהה בימים האחרונים בחו"ל ובמשטרה הודיעו כי יחקרו אותו בעת שינחת בישראל.

רעייתו של עד המדינה הפוטנציאלי נעצרה גם היא לפני מספר ימים ושוחררה למעצר בית על ידי בית משפט השלום. המשטרה לא הגישה ערר על שחרורה כדי לדרבן את החשוד לחתום על ההסכם.

כזכור, כתב אישום הוגש אתמול נגד בעלה של יועצת השרה, עורך הדין אהוד גבאי, בגין גידול כ-80 שתילי קנאביס ואחזקת מעבדה בביתו. בין היתר, אותרו כלים רבים לצורך תחזוק המעבדה כגון כבלי חשמל, מנורות לד, יריעות אלומיניום וטפטפות.

טרם הגשת כתב האישום, פרסמנו כי ברכבים של בני הזוג אותרה כמות שאינה לצריכה עצמית מהסם - אחד הרכבים אף רשום בבעלות משרד ראש הממשלה. במשטרה חושדים כי השניים ביצעו עבירות סמים.

עו"ד גבאי, שכבר הורשע בעבר בעבירות דומות, טען כי מדובר בגידול ביתי לצריכה עצמית בלבד. מנגד, גרסת היועצת לשרה גולן: "הוא אמר לי שהוא משפץ את החדר".

נזכיר כי בפרשה חשודה השרה כי קיבלה דבר במרמה והשתמשה בכספי ציבור. החקירה נפתחה בעקבות תחקיר חדשות 12 שחשף כי "השרה השתמשה לכאורה בסמכויותיה ובמשאבי המדינה שהוקצו לה מכוח תפקידיה לשם קידום צרכיה הפוליטיים והאישיים". במשטרה עדיין לא בטוחים אם גולן תתייצב לחקירה או תעשה שימוש בחסינותה. בסך הכל עד כה עוכבו חמישה מעוזריה ומקורביה.