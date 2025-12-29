חסר תקדים: 31 שנות מאסר לרופא שאנס את בנותיו במשך שנים

בית המשפט המחוזי בלוד גזר היום (שני) עונש חסר תקדים של 31 שנות מאסר על רופא שהורשע בפגיעות מיניות רבות וחמורות כלפי שתי בנותיו, במשך למעלה משני עשורים. כמו כן הטיל בית המשפט על הנאשם לשלם פיצוי לבנותיו בסך כולל של 438 אלף שקלים.

הנאשם הורשע ב-22 אישומים שונים בעבירות רבות של אינוס קטינה בת משפחה, ניסיון אינוס, ריבוי מעשים מגונים וכן עבירת תקיפה, שבוצעו בבנותיו משהיו צעירות ועד לבגרותן.

בהכרעת הדין נכתב כי האישומים בהם הורשע הנאשם בוצעו תוך סדיזם מתמשך, עם אלמנטים ברורים של התעללות פיזית ונפשית. כמו כן נכתב כי הנאשם ניצל את מרותו וסמכותו כהורה, את גילן הרך של בנותיו, את היותן קטינות חסרות ישע ואת תמימותן, את האמון המוחלט שנתנו בו מתוקף היותו אביהן, את שליטתו המלאה בהן ואת חרדתן לגורל המשפחה כולה, הכול כדי לעשות בהן כרצונו ולשעבד אותן לצרכיו ודחפיו.

עו"ד יעל זליג, התובעת בתיק, מסרה לאחר גזר הדין: "היום ניתן גזר דין חמור ומצמרר בפרשה מהקשות שנדונו בישראל. זהו פסק דין שמבהיר באופן חד וברור: אין חסינות לאף אדם, גם לא למי שעוטה חזות של רופא מסור, אב משפחה למופת ודמות מוערכת בקהילה. מאחורי החזות הזו הסתתר עבריין מין שפגע פגיעות עמוקות וקשות במי שהיו אמורות להיות מוגנות מכל".

כמו כן התייחסה התובעת לעדותן של המתלוננות במשפט: "האומץ של המתלוננות לעמוד על דוכן העדים, לספר את האמת, גם כשהעולם הקרוב אליהן התערער – הוא אומץ יוצא דופן. גזר הדין הזה הוא אמירה ברורה של מערכת המשפט: אנחנו רואים אתכן, מאמינים לכן ומחזקים אתכן".