פרשת מאמן ההתעמלות מסתעפת: תלונה חדשה הוגשה במשטרה
מתעמלת לשעבר של המאמן יבגני יורדנוב הגישה נגדו תלונה נוספת במשטרה אודות ביצוע עבירות מין בה כשהייתה קטינה • לאחרונה הוגש נגד יורדנוב כתב אישום בגין שורת עבירות מין, בעקבות תלונות משתי מתעמלות
תלונה חדשה הובילה למעצרו של מאמן ההתעמלות יבגני יורדנוב, בחשד לעבירות מין שביצע לפני מספר שנים בצעירה כשהייתה קטינה, גם היא מתעמלת שלו לשעבר.
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יורדנוב, בן 51 מקריית אונו, נעצר לראשונה לפני מספר שבועות, לאחר שמתעמלת אחרת שלו לשעבר התלוננה כי ביצע בה במשך כעשור מעשים מגונים. לטענתה, המעשים הללו התבצעו במהלך נסיעות ותחרויות בחו"ל.
לפני כשבועיים הוגש נגד המאמן כתב אישום בגין עבירות מין חמורות, ובהן אינוס, ביצוע מעשים מגונים בקטינות, סחיטה באיומים ושידול קטין, לאחר ששתי מתעמלות שלו לשעבר הגישו תלונות נגדו. המשטרה תבקש להאריך את מעצרו של יורדנוב.