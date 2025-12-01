לאחר שעוכב לחקירה: מפקד להב 433 ישוב לתפקידו

מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי הגיב היום (שני) לחקירתו של ראש להב 433 ניצב מני בנימין בהודעה שפרסם בה הורה להשיב את ניצב בנימין לתפקידו. בהודעה נרשם כי המפכ"ל "עומד על החלטתו שניצב בנימין יחזור לתפקידו, בכפוף להגבלות שהוטלו עליו".

אתמול הנציב עוכב לחקירה במשך יותר משבע שעות שבסיומן פרסם הודעה בה הוא תקף את מח"ש וטען שהיא "בחרה להפר את החוק, לבצע עיכוב ולאחר מכן אף מעצר שלא כדין של ניצב מני בנימין ראש להב 433. בנוסף, בתום חקירתו חוקר מח"ש תקף פיזית אותו בזמן שהיה בשיחת היועצות עמי".

עוד נכתב בהודעה: "לאחר דיון ממושך, ולמרות היות הדרישה בלתי לגיטימית, הסכים ראש להב לחתום על תנאי השחרור זולת תנאי אחד של אי מפגש עם קצין פקוד שלו שעובד איתו באותו בניין - אך מח"ש עצרה אותו במהלך העולה כדי שימוש לרעה בכח המשרה והפרת אמונים".

בני דקל

במח"ש הגיבו לטענותיו של בנימין וציינו: "בתום חקירה נוספת שנערכה היום לניצב מני בנימין במח"ש, הוא שוחרר בתנאים מגבילים, ובכללם איסור יצירת קשר עם המעורבים השונים וחתימה על ערבות עצמית להבטחת תנאי זה. צר לנו על סילוף הדברים והטענות החמורות שפורסמו על ידי בא כוחו של ניצב בנימין. הטענה בדבר תקיפה פיזית מצד חוקר מח"ש משוללת כל יסוד, לא התרחש כל אירוע אלים, ולניצב בנימין הוענקו לאורך כל החקירה התנאים הנדרשים, לרבות מספר היוועצויות עם עורך דינו".