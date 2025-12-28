היעלמות היימנוט קסאו: ביהמ"ש ניקה את החשוד מב"ש ממעורבות

בדיון בבית המשפט השלום בראשון לציון שהתקיים היום (ראשון) על הארכת מעצרו של החשוד בהיעלמותה של היימנוט קסאו, עלה כי הראיות נגד העצור קרסו, והוא נוקה מהאשמה בתיק. עם זאת, מעצרו הוארך בשלושה ימים בעניין המעשה המגונה בילדה בבאר שבע.

החשוד נחקר ביום חמישי, ובחקירתו שמר על גרסתו לפיה לא היו דברים מעולם. נציגת המשטרה בדיון הבוקר אמרה כי יחד עם זאת כאשר עומת והוטחו בו ראיות הדברים השתנו, גם לאירוע המעשה המגונה בבאר שבע.

עורך דינו של החשוד אמר בהצהרה בתום הדיון: "מלכתחילה היה ברור שהקשר של החשוד בחטיפתה של היימנוט הוא קלוש ביותר. היה ניסיון לגרום לו להודות בעבירה שלא ביצע. מדובר היה בניסיון להפליל אדם מוחלש בן העדה האתיופית".