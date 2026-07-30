תושב אשקלון נאשם שביצע עבירות מין - ואנס את בתו הקטינה

כתב אישום חמור הוגש היום (חמישי) לבית המשפט המחוזי בבאר שבע נגד תושב אשקלון בן 41, המואשם כי ביצע עבירות מין ואלימות קשות בבתו הקטינה לאורך תקופה של כחמש שנים, לצד תקיפת בני משפחה נוספים. התיק נחקר על ידי תחנת משטרת אשקלון, וכתב האישום הוגש באמצעות עו"ד אירה ויימן קריקון מפרקליטות מחוז דרום.

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מפרטי כתב האישום עולה כי העבירות החלו בשנת 2021, כשהקטינה הייתה בת 12 וחצי בלבד, ונמשכו בתדירות גבוהה בשעות הלילה או כשהשניים שהו לבדם בבית, נהג הנאשם לגשת אל המתלוננת, לעיתים כשהוא ערום ולגעת בה ולעיתים אף אונן בפניה. בחלק מההזדמנויות הציע הנאשם למתלוננת כי ייתן לה 100 שקלים אם תבצע בו מין אוראלי, אך המתלוננת סירבה.

עם הגיעה לגיל 15, המעשים הסלימו לכדי מעשי אונס חוזרים ונשנים. מן האישום עולה כי בכל פעם שהקטינה ניסתה להתנגד למעשיו, נהג הנאשם להכות אותה באגרופים ולסטור לה, ואף גרם לה לחבלות פיזיות.

בנוסף לעבירות הפיזיות, הנאשם הטריד את בתו באדיקות באמצעות הודעות בעלות אופי מיני בווטסאפ, ואף איים עליה כי יפיץ ברבים ובפני בן זוגה תמונת עירום שלה, אותה ערך באמצעות טכנולוגיית בינה מלאכותית (AI), תוך שיציין: "אחי יש לך בחורה מעולה, מז****ת טוב". בנוסף, איים כי יפרסם את התמונה "בכל אשקלון" ו"יעשה אותה שר**טה".

לצד העבירות הקשות נגד בתו, מואשם האב כי נהג באלימות קשה, תקף ואיים בנסיבות מחמירות גם על בת זוגו ועל שני ילדיו הקטינים הנוספים (ילידי 2013 ו-2019).

לנאשם מיוחסות עבירות מרובות של מין במשפחה (אינוס ומעשה מגונה), הטרדה מינית, איומים, ותקיפת קטין ובת זוג בנסיבות מחמירות. הפרקליטות הגישה במקביל בקשה למעצרו של האב עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.