נשלל הקשר להיעלמות היימנוט: אישום נגד חשוד במעשים מגונים בב"ש

פרקליטות המדינה הגישה היום (שישי) כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים נגד הנאשם בגין מעשים מגונים בקטינה בבאר שבע.

על פי כתב האישום, הנאשם ביצע עבירות מין בקטינה בביתה. בחקירותיו קשר עצמו להימצאות במקום ובזמן האירוע, אך הכחיש את ביצוע עבירות המין המיוחסות לו.

לטענתו, הוא הגיע לדירה במטרה לבקר את אביה של הילדה, חבר קרוב שלו, מבלי לדעת שהאב שוהה מחוץ לארץ. לדבריו, רק לאחר שנכנס לדירה הבין כי ההורים אינם בבית. עוד טען כי ישב על הספה, ביקש כוס מים ונכנס לשירותים. כשיצא וביקש להיפרד מהילדה, לדבריו, היא נלחצה, החלה לצעוק וברחה מהדירה.

עוד עלה בחקירה כי הנאשם הודה שפנה למספר גורמים בקהילה, בניסיון שייצרו קשר עם אמה של הקטינה, במטרה למנוע את מעצרו ואת כניסתו לכלא. שניים מאותם גורמים מסרו עדות ואישרו כי שוחחו עם האם. לדבריהם, ביקשו ממנה להתמקד אך ורק בתלונה הנוגעת לילדה ולא בנושאים אחרים.

הדיון בבקשה למעצר עד תום ההליכים צפוי להתקיים בימים הקרובים.

