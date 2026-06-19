תיעוד בלעדי: הרצח הכפול של בני הזוג בקלנסווה

תיעוד בלעדי ב-i24NEWS הראה את הרצח הכפול של בני הזוג ח'אלד (60) וחנאן (50) ג'מאל, לפנות בוקר (חמישי) בעיר קלנסווה שבשרון. בתיעוד ניתן לראות את רגע פתיחת האש המתוזמנת לעבר המכונית שבה ישבו השניים, בשעה שהיו בדרכם לעבודה המשותפת בבית אבות בבני ברק.

לפי התיעוד, הזוג נכנס למכונית החל בנסיעה ולפתע הגיעו שני אופנוענים שירו מטווח קצר לעבר המכונית. צוותי הרפואה שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותו של ח'אלד בזירה בשל הפציעות הקשות. חנאן פונתה במצב אנוש לבית החולים מאיר בכפר סבא, אך שם נאלצו הרופאים להרים ידיים ולקבוע את מותה.

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מבדיקה ראשונית של גורמי האכיפה עולה כי הרקע למעשה המדמם הוא ככל הנראה נקמת דם על רקע של סכסוך משפחות וקרקעות מתמשך באזור.

פראמדיק מד"א, אחמד אבו-שאח, שטיפל בזירה סיפר: "הגענו למקום וראינו את שני הפצועים סובלים מפצעי ירי בגופם. הגבר היה ללא סימני חיים ונאלצנו לקבוע את מותו במקום. בסמוך הייתה האישה שגם היא סבלה מפצעי ירי, הענקנו לה טיפול רפואי ופינינו אותה לבית החולים".

מיד לאחר קבלת הדיווח, שוטרי מחוז מרכז, חוקרי תחנת טייבה ובלשי מרחב שרון הגיעו לזירה והחלו באיסוף ממצאים פורנזיים וראיות, תוך שהם מסתייעים גם בסרטוני האבטחה כדי להתחקות אחר מסלול הבריחה של המעורבים הכוחות פתחו במצוד נרחב במישורים גלויים וסמויים על מנת לאתר את החשודים במעשה, שנמלטו מהמקום מיד לאחר ביצוע הירי, ובמקביל פועלים בשטח כדי למנוע אירועי תגובה ונקמת שרשרת.

גל האירועים האחרון כולל מקרי אלימות קשים נוספים בימים האחרונים, בהם הירי לעבר צעירה בת 22 בבית קפה ברחוב רזיאל ביפו במהלך שידור חי בטיקטוק, ואיתור גופתו של זידאן אבו עאמר בחורשה ברמלה בעקבות סכסוך פנימי.