רצח בני הזוג בשפלה: ראש דסק הפלילים של i24NEWS, לי עייש, פרסמה היום (חמישי) במהדורה המרכזית כי ההערכה היא שהנער שנעצר בחשד לרצח רוסלן ואולגה פריחודקו לא פעל לבד, ונעזר בסייענים - ואף כי הפעולה הייתה מתוכננת מראש.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

מוקדם יותר היום התחזק החשד כי מדובר בפיגוע על רקע לאומני. שב"כ, שכבר יצא בשלב מוקדם מהחקירה חזר כעת להיות מעורב באופן מלא לצד ימ"ר מרכז. היום אף התקיימה הערכת מצב משותפת בעקבות ההתפתחויות האחרונות בתיק.

אתמול, בעקבות אינדיקציה שהתקבלה, בהכוונת שב"כ וימ"ר מרכז, כוח מסתערבים של לוחמי הימ״מ פשט סמוך לתחנת הרכבת בלוד ועצר חשוד בן 17, ערבי ישראלי. החשוד ברצח - אחיו ביצע את פיגוע הדריסה בגלילות באוקטובר 2024.

לצד החשוד נעצרו גם כמה מבני משפחתו, ובמערכת הביטחון מנסים כעת להבין האם היו מודעים למעשים או סייעו בדרך כלשהי.

ההערכה המסתמנת כעת היא שהפעולה הייתה מתוכננת מראש, אך בני הזוג עצמם נבחרו באקראי, ללא היכרות מוקדמת עם החשוד. עוד התחזק החשד כי הוא לא פעל לבדו אלא כחלק מחוליה רחבה יותר, ולכן צפויים מעצרים נוספים בהמשך החקירה.