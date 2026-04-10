חשד לעבירות מין בגן ילדים במרכז: המנהלת ובעלה נעצרו

מזעזע: מנהלת גן ילדים ובעלה, זוג בשנות ה-60 לחייו ממרכז הארץ, נעצרו הלילה (שישי) בחשד שביצעו עבירות מין בילדי הגן. בהמשך היום יובאו לבית המשפט השלום בתל אביב לדיון על הארכת מעצרם.

המעצר אירע לאחר שהתקבלו תלונות במשטרה מצד מספר הורים על כך שעל פי החשד, בעלה של מנהלת גן ילדים, ביצע עבירות מין בילדי הגן המתנהל בביתם של החשודים באזור תל אביב. מעשה, מדובר בגן שפועל ללא אישורים של גורמי העירייה ושל משרד החינוך.

מדובר במקרה חריג שכן בחודשים האחרונים אירעו מספר מקרים של חשד להתעללות פיזית בגני הילדים. כך למשל, המקרה הקשה האחרון היה במעון ויצו במרכז הארץ בו גננת נחשדה בהתעללות פיזית חמורה בפעוטה כבת 10 חודשים. החקירה נפתחה לאחר שהורי הקורבן העלו חשד להתנהלות חריגה, ובעקבות כך הועברו לידי המשטרה תיעודי מצלמות האבטחה מהמעון.

בצפייה ממושכת בחומרים, שנמשכה שעות רבות, זיהו החוקרים ארבעה אירועים שונים שבהם נראית החשודה מתנהגת בברוטליות כלפי הפעוטה. מהחומר שנאסף עולה כי היא סבלה מחבלות בפנים ואף משבר ברגלה.