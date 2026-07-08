בפעילות מבצעית של לוחמי יחידת הגדעונים 33 של להב 433 במשטרת ישראל פשטו הכוחות אתמול (שלישי) על מספר מבנים בכפר יטא שבדרום הר חברון ועצרו חשוד בביצוע האונס הקבוצתי שאירע בשבוע שעבר ברמלה. המבצע יצא לפועל בשיתוף כוחות צה"ל מחטמ"ר יהודה. החשוד, צעיר בשנות ה-20 לחייו, הועבר לחקירה בתחנת רמלה.

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החקירה החלה בשבוע שעבר עם קבלת הדיווח הקשה לפיו צעירה הובאה לדירה באזור בו מתגוררים פועלים בעיר רמלה ונאנסה שם בנסיבות מחמירות על ידי מספר מעורבים. לאחר מעצרו של חשוד ראשון בסוף השבוע, פועל פלסטיני שעבד בישראל, נמשכה החקירה תוך הפעלת מאמצים מודיעיניים נרחבים. לבסוף, נחשפה זהותו של חשוד נוסף וזוהה מקום המסתור שלו בשטחי יהודה ושומרון, והוא נעצר כאמור אתמול.

בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה החשוד יובא הבוקר לדיון בבית המשפט, והמשטרה תבקש להאריך את מעצרו. המשטרה לא ביקשה להאריך את צו איסור הפרסום שהוטל על הפרשה בשבוע שעבר. מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל תמשיך להפעיל את מיטב היחידות והיכולות המבצעיות העומדות לרשותה כדי להגיע לכל עבריין המסכן את שלום הציבור, בכל מקום בו ינסה להסתתר".