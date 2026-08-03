מורה לספורט בהוסטל בכפר סבא נעצר היום (שני) בחשד לביצוע עבירות מין בחוסות במקום בו מתגוררים אנשים עם מוגבלויות וחסרי ישע. בית המשפט האריך את מעצרו עד ליום חמישי. בחקירתו, העצור - תושב נתניה בשנות ה-50 לחייו, הכחיש את המיוחס לו וטען כי עזר להן פיזית במהלך השיעור.

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כאמור, החקירה הסמויה נגד המורה החלה בסוף חודש יוני האחרון, כאשר מדובר בחשד לביצוע עבירות מין בחוסות בשנות ה-30 וה-40 לחייהן. על פי החשד, הוא ביצע את העבירות לאורך כשנתיים, במשך תקופת העסקתו, שהסתיימה בסוף חודש יולי.

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בחקירתו הכחיש החשוד את המיוחס לו, וטען: "נדרשתי לעזור פיזית במהלך השיעור מאחר שהן סובלות מנכות". החוקרים הציגו לו מספר סרטונים בהם הוא נראה לכאורה מבצע את המעשים המיוחסים לו, בלפחות חמש חוסות. בניגוד לגרסת, נקבע כי ניתן לראות בבירור כי אין מדובר במעשה בלתי מכוון או אגב שיעור ספורט, או עזרה לחוסות.