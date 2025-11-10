חשד לאונס קבוצתי של תיירת בת"א, שני כדורגלנים נעצרו

חשד לאונס קבוצתי בתל אביב: שלושה תושבי נתניה בשנות ה-20 לחייהם נעצרו היום (שני) לאחר שנחשדו בביצוע אונס קבוצתי בתיירת אמריקנית בת 29, בתל אביב. שניים מהחשודים: שחקני כדורגל, כאשר אחד מהם שחקן בליגה א' והשני שחקן בליגה הלאומית. השלושה הובאו לחקירה.

בתחילת החודש התקבל במשטרת ישראל דיווח אודות אירוע אונס של תיירת בת 29 מארצות הברית כאמור, הנמצאת מזה כחודש בישראל.

המשטרה פתחה בחקירה מיד עם קבלת הדיווח, כאשר במהלכה הצליחו השוטרים להגיע לזהותם של החשודים וכאמור הם נעצרו.

לטענת התיירת, האונס התרחש במלונית בעיר. החשודים הועברו לחקירה בתחנת משטרת שר"ת ומחר יובאו לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בתל אביב.