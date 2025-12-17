צו איסור פרסום הוטל על כל פרטי החקירה בפרשת היימנוט

פרשת היעלמותה של היימנוט קסאו: צו איסור פרסום גורף הוטל הלילה (בין שלישי לרביעי) על כל פרטי החקירה. זאת, לאחר שהודיע אמש המפכ"ל, רב-ניצב דני לוי, כי הטיפול בתיק יועבר לידי להב 433.

אמש הודיעה המשטרה כי נבדק קשר בין ניסיון חטיפת ילדה בבאר שבע לבין הפרשה. התיק, שהוטל על מחוז צפון לפני כשנתיים הועבר ללהב 433 אך בשלב זה טרם מייחסים לשני האירועים קשר חד משמעי.

השכן, ממנו הוצאו התיעודים של ניסיון החטיפה, סיפר ל-i24NEWS: "המשפחה עברה לפה לפני חצי שנה, האירוע קרה בסביבות 10:30 בבוקר. הילדה ברחה לשכנים בקומות למטה והם הכניסו אותה אליהם".

לפי סעיף 27א'

מהתיעוד שפורסם ברשתות, נראה ניסיון החטיפה בבאר שבע של ילדה מביתה כאשר ההורים לא היו בבית. במהלך התיעוד, נראה אדם דופק בדלת ומנסה לקחת את הילדה עמו, אולם אז היא נמלטת מהדירה והוא בורח מהמקום.

הבדיקה של המשטרה בנוגע לקשר הנבחן לפרשת היימנוט, הגיע לאחר שנודע כי משפחתה של הילדה מבאר שבע התגוררה ככל הנראה באותו מרכז קליטה של היימנוט קסאו לפני שנעלמה. עם זאת, הובהר כי הוחלט להעביר כאמור את החקירה של פרשת היימנוט ללהב 433 לפני מספר ימים אך ללא קשר לפרסום ניסיון החטיפה.

היימנוט קסאו נעלמה מעל פני האדמה כשהיא בת 9 בפברואר 2024, היא תועדה בפעם האחרונה כשהיא נכנסת למרכז הקליטה שבעיר צפת. על אף שנתיים בהם התבצעו חיפושים, ובסיוע בטכנולוגיות מיוחדות, טרם אותרה הילדה.

אביה סיפר בעבר כי חברה של בתו, שלטענת הייתה עימה ברגעים לפני שנעלמה, אמרה לו כי "אדם עם פיאות ארוכות הרים אותה על הכתף וברח איתה". "הוא תפס את היימנוט ושם אותה על הגב", הוסיף.