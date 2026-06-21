הצהרת תובע הוגשה היום (ראשון) על ידי פרקליטות מחוז חיפה, נגד אביה של הילדה שנורתה למוות בערערה, זאת למרות ניסיונות שנרשמו לשיבוש הזירה ולהסתרת הראיות. כתב אישום חמור יוגש נגדו בימים הקרובים.

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עם קבלת הדיווח הראשוני על האסון, כוחות משטרה רבים הגיעו למקום ופתחו בחקירה, ממנה עלה כי לצד הטרגדיה הקשה בוצעו על פי החשד ניסיונות לשבש את זירת האירוע ולהעלים ראיות במטרה להקשות על חשיפת נסיבות המקרה.

למרות ניסיונות השיבוש, חוקרי חוקרי היחידה המרכזית (ימ"ר) מנשה פעלו בנחישות, במקצועיות ובאפס פשרות, הצליחו להתחקות אחר השתלשלות האירועים, לאסוף את הראיות הנדרשות ולחשוף את האמת.

כזכור, בתקרית הקשה שהתרחשה בסוף החודש שעבר, נורתה למוות לילא ג'הג'אה בת ה-9. צוות מד"א פינה אותה תוך מאמצי החייאה כשהיא במצב אנוש עם פציעות חודרות, ומותה נקבע בדרך לבית החולים.

מהחקירה הראשונית עלה כי הירי אירע בעקבות ריב בין ילדים בשכונה. במהלך הריב ההורים התערבו והתחילה קטטה שבהלכה אחד המעורבים שלף אקדח. הילדה שיחקה במרחב, וכדור פגע בצווארה.