צחי ברוורמן ערער על תנאי שחרורו: "חקירה פוליטית הזויה"

ראש הסגל של ראש הממשלה בנימין נתניהו צחי ברוורמן, הגיש הבוקר (שני) ערר לבית המשפט בשל תנאי השחרור שלו, הכוללים איסור יציאה מהארץ למשך 30 יום והרחקה מלשכת רה"מ ל-15 יום. ברוורמן טוען כי מדובר "בחקירה פוליטית הזויה".

ברוורמן התנאים "ימנעו שלא לצורך סיום התפקיד בלשכת ראש הממשלה ו'העברת מקל' מסודרת", ובנוסף "מסכלים את מועד הכניסה לתפקיד השגריר". לטענתו, מדובר בפגיעה בלתי מידתית ושלא לצורך. "נדמה שיש בכך גם כדי לפגוע בתפקודה של לשכת רה"מ ובאינטרסים ציבוריים ומדינתיים אחרים", הוסיף.

כזכור, אמש נחקר ראש הסגל של נתניהו במשך יותר מ-12 שעות. גם עומר מנצור, דובר בלשכת ראש הממשלה, הורחק ממקום עבודתו ונחשד בשיבוש. מנצור, הגיע לתת עדות והפך לנחקר באזהרה במהלך היום.

ברוורמן נחקר באזהרה בחשד לשיבוש הליכי חקירה, בעקבות טענות שנשמעו נגדו. פרקליטו, עורך הדין ז’ק חן, מסר כי מרשו דוחה את הטענות מכל וכל. לדבריו, מדובר ב"גרסה מומצאת של נאשם, שנכבשה במשך שנה ונמסרה רק בראיון טלוויזיוני". עוד ציין כי שחרורו של ברוורמן בתנאים מגבילים נעשה בהסכמה, וכי הוא משוכנע שבסיומה של החקירה יודיעו הגורמים המוסמכים שאין כל אמת בטענות שהועלו נגדו.

ברוורמן, ביקר בשבוע האחרון בלונדון, כהכנה לקראת מעבר לעיר, בשל מינויו לתפקיד שגריר ישראל בבריטניה.

למרות שמינויו של ברוורמן לתפקיד שגריר ישראל בבריטניה אושר, ראש הממשלה עדיין לא מתכוון לשחרר אותו להתחיל את התפקיד, הסיבה לכך - נתניהו טרם החליט מי יחליף את ברוורמן בתפקיד ראש הסגל שלו. גורם בסביבת ראש הממשלה אמר ל-i24NEWS כי החקירה המתנהלת כרגע נגד ברוורמן מאפשרת לנתניהו למשוך עוד זמן.