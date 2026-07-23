נתפס על חם: פרץ לטנדר של הדוגמן נועם טור, חגג עם האשראי שלו - ונעצר | תיעוד

יחידת התביעות של מחוז תל אביב הגישה אתמול (רביעי) כתב אישום נגד תושב אילת בן 29, שעל פי החשד פרץ לרכבו של הדוגמן נועם טור בחניון כיכר אתרים בתל אביב, גנב את ארנקו ויצא למסע רכישות באמצעות כרטיס האשראי שהיה בו.

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החשוד פרץ בתחילת השבוע לטנדר שחנה סמוך לחוף הים, גנב מתוכו ארנק שהכיל כרטיס אשראי, ובתוך כעשר דקות ביצע באמצעותו רכישות בארבעה בתי עסק שונים. בלשי תחנת לב תל אביב עצרו אותו זמן קצר לאחר מכן.

אתמול הוגש נגדו כתב אישום המייחס לו עבירות של פריצה לרכב, גניבה ושימוש ברכיב חיוני באמצעי תשלום בכוונה להונות בארבעה מקרים. במקביל ביקשה התביעה להורות על מעצרו עד תום ההליכים.

במקביל, במסגרת פעילות נגד עברייני רכוש, עצרה המשטרה שני חשודים נוספים בפריצות לרכבים בתל אביב: תושב בת ים בן 29 החשוד שפרץ לרכב בחניון ברחוב החשמל, ותושב תל אביב בן 46 החשוד שפרץ לרכב ברחוב גליקסון וגנב ממנו פרטי לבוש. השניים נעצרו והובאו להמשך הליכים בבית המשפט.